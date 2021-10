FMI confiante na recuperação económica de Angola

Angola merece confiança por persistir em implementar reformas de que precisava, apesar do custo da COVID-19 na economia, defendeu Abebe Aemro Selassie, director do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional (FMI), quando questionado sobre a contínua recessão económica que já vai no sexto ano consecutivo.

Abebe Selassie, que apresentou o relatório sobre as perspectivas económicas para a África Subsaariana, mostra-se optimista (como deixa transparecer) porque o programa de ajustamento financeiro começou a ser implementado em 2018, quando ninguém antecipava a pandemia da COVID-19 “e as terríveis consequências que teria”.

Também disse que apesar do choque as autoridades perseveraram nas reformas e estão a conseguir ultrapassar as dificuldades, dando passos para reduzir os desequilíbrios macro-económicos e posicionar o País para beneficiar da recuperação do preço do petróleo, principal fonte de receitas fiscais do País.

“O FMI está confiante que Angola vai beneficiar dos frutos de todas as reformas (que fez nos dois últimos anos), incluindo na melhoria da transparência da gestão das finanças públicas”, declarou Abebe Selassie, para mais adiante justificar por que razão o crescimento económico foi revisto em baixa.

“O crescimento continua fraco, a terceira vaga foi particularmente severa e não antecipámos isso na nossa previsão”, explicou o director do FIM, instituição que também prevê que o crescimento de 3,8% (em 2022) na África Subsaariana seja sustentado por uma melhoria das condições económicas nos países não produtores de petróleo.