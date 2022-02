FMI aprova segunda revisão do programa da Guiné-Bissau e abre caminho para empréstimo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou esta segunda-feira que aprovou a segunda avaliação do programa de ajustamento económico da Guiné-Bissau, um passo fundamental para garantir um empréstimo ao abrigo de um novo programa financeiro, avançou à Lusa.

“A administração do FMI aprovou a segunda revisão do programa monitorizado pelo corpo técnico (Staff-Monitored Program, SMP, no original em inglês), que apoia o programa de reformas do Governo destinado a apoiar a estabilidade macro-económica e a sustentabilidade da dívida, fortalecendo as políticas sociais e melhorando a governação”, lê-se na nota enviada esta à Lusa.

As autoridades da Guiné-Bissau “fizeram progressos satisfatórios para estabelecer um histórico forte de implementação de políticas e reformas, um requisito fundamental para avançar na possibilidade de um acordo sobre uma Linha de Crédito Ampliada (Extended Credit Facility, ECF, no original em inglês) em 2022”, acrescenta-se no texto.

Para o FMI, será importante manter “o bom desempenho na terceira e última revisão do SMP, e que os parceiros internacionais da Guiné-Bissau garantam apoio suficiente nesta transição”.

O SMP foi aprovado a 19 de Julho de 2021 e a primeira revisão foi aprovada em Outubro do ano passado, sendo um passo prévio para que a Guiné-Bissau possa beneficiar de apoio financeiro do FMI ao abrigo destes programas de ajustamento financeiro que vão desembolsando tranches do empréstimo à medida que os países cumprem o estipulado no acordo em termos de reformas e nova legislação para relançar a economia e corrigir os desequilíbrios.

O programa do FMI relativo à Guiné-Bissau “apoia o programa de reformas desenhado pelo país, com o objectivo de estabilizar a economia, melhorar a competitividade e fortalecer a governação”.