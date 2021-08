FMI aprova afectação geral de direitos especiais de saque

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou nesta segunda-feira, 02, a afectação geral de direitos especiais de saque (SDR, na sigla em Inglês) equivalentes a 650 mil milhões USD (547 mil milhões de euros), para aumentar a liquidez global.

"Esta é uma decisão histórica. É a maior afectação de SDR na história do FMI e uma injecção no braço para a economia global em tempo de crise inédita", afirmou a directora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, conforme comunicado distribuído pela instituição.

"A afectação dos SDR vai beneficiar todos os membros, resolver a necessidade de reservas de longo prazo, construir confiança e aumentar a resiliência e estabilidade da economia global. Em particular, vai ajudar os países mais vulneráveis a lidar com o impacto da crise do novo coronavirus", acrescentou a dirigente do FMI.

Do total, cerca de 275 mil milhões USD são destinados aos países com economias emergentes e em desenvolvimento, incluindo os de baixo rendimento.

Um SDR é um activo internacional de reserva, criado pelo FMI, em 1969, para complementar as reservas oficiais dos países.

Em 22 de Julho, o FMI anunciou que vai aumentar em 45% o limite de financiamento aos países de baixo rendimento (LIC), entre os quais estão os lusófonos Timor-Leste, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau.

As reformas anunciadas têm como objectivo "garantir que o Fundo pode, de forma flexível, apoiar as necessidades de financiamento dos LIC durante a pandemia e a recuperação, ao mesmo tempo que continua a fornecer empréstimos concessionais com taxas de juro zero", segundo o FMI.

Refira-se que a afectação geral dos SDR vai tornar-se efectiva em 23 de agosto.