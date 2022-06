FMI aprova acordo de linha de crédito de 57,4 milhões USD para Cabo Verde

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou, quarta feira, um acordo de linha de crédito estendida de 60 milhões USD para Cabo Verde, com 15 milhões USD disponíveis para desembolso imediato.

Em comunicado, o conselho executivo do FMI informou que se trata de um acordo de linha de crédito estendida de três anos, através de direitos especiais de saque (SDR).

O pacote de financiamento ajudará a mitigar o impacto persistente da pandemia de COVID-19 e os efeitos colaterais da guerra na Ucrânia, assim como a reduzir o défice fiscal e a preservar a sustentabilidade da dívida.

Além disso, ajudará a proteger grupos vulneráveis e a apoiar uma agenda de reformas que leve a um crescimento mais elevado e mais inclusivo, segundo explicou a entidade financeira.

“As principais acções de política no âmbito do programa incluem medidas para aumentar as receitas e melhorar a eficiência dos gastos, fortalecer as empresas estatais para mitigar os riscos fiscais, bem como medidas para continuar a modernizar o quadro de política monetária e salvaguarda a estabilidade financeira”, diz a nota divulgada pelo FMI.

A aprovação deste acordo permite o desembolso imediato de 15 milhões USD totalmente utilizáveis para financiamento orçamentário, visando apoiar a implementação das reformas.

Este acordo segue-se ao apoio de emergência do Fundo a Cabo Verde em Abril de 2020, ao abrigo da Facilidade de Crédito Rápido que correspondeu a 32,3 milhões USD no momento da aprovação.

A economia de Cabo Verde enfrenta desafios significativos associados aos efeitos persistentes da pandemia de COVID-19, ao aumento dos preços dos alimentos e combustíveis devido à guerra na Ucrânia e ao impacto da longa seca que está em curso.