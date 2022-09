FMI aprova 2,48 milhões USD em crédito para São Tomé e Príncipe

O Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu na quarta-feira a quinta revisão do acordo de linha de crédito estendida com São Tomé e Príncipe, permitindo ao país o desembolso imediato de 2,48 milhões USD.

Em comunicado, o conselho executivo do FMI informou que esse valor ajudará São Tomé e Príncipe a satisfazer as suas necessidades de financiamento, apoiar as despesas sociais e a recuperação pós-pandemia.

“São Tomé e Príncipe enfrentou muitos desafios, incluindo o impacto da pandemia de covid-19, a guerra na Ucrânia e as inundações no final de 2021. Apesar destes desafios, o desempenho do programa ao abrigo da linha de crédito estendida tem sido amplamente satisfatório, embora algumas reformas estruturais tenham sido adiadas”, apontou a nota.

“As acções rápidas das autoridades e o apoio financeiro internacional oportuno têm ajudado a enfrentar os desafios socioeconómicos do país”, acrescentou o documento.

Ao concluir a quinta avaliação, o conselho executivo também aprovou o pedido das autoridades de dispensa por não observância do critério de desempenho contínuo de não acumulação de atrasados externos, com base nas medidas correctivas adoptadas pelas autoridades.

Com os 2,48 milhões de USD agora aprovados, o valor total disponibilizado a São Tomé e Príncipe foi elevado para 16,79 milhões de USD.

O programa visa apoiar o programa de reforma económica do Governo para restaurar a estabilidade macroeconómica, reduzir a vulnerabilidade da dívida, aliviar as pressões do balanço de pagamentos e criar as bases para um crescimento mais forte e inclusivo.