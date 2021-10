FMI alerta que “permanece uma incerteza considerável” sobre a inflação

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou que “permanece uma incerteza considerável” acerca da inflação, dada a natureza desconhecida da recuperação económica face à pandemia da COVID-19, de acordo com um artigo publicado, avançou a Lusa.

“Dada a natureza desconhecida da recuperação, permanece uma incerteza considerável, particularmente relacionada com a avaliação do abrandamento económico”, pode ler-se no segundo capítulo analítico das Perspectivas Económicas Mundiais do FMI, divulgado, cujo título é “Receios na inflação

Segundo o FMI, “disrupções prolongadas na oferta, choques nos preços do imobiliário e das matérias-primas, compromissos de despesa de longo prazo e um desancorar das expectativas de inflação podem levar a uma inflação significativamente maior do que o projectado”.

No entanto, apesar dos alertas, o FMI mantém que “as expectativas de longo prazo para a inflação permaneceram relativamente ancoradas até agora, com poucas provas de que as recentes medidas de políticas excepcionais tenham desancorado essas expectativas”.

O cenário base do FMI estabelece que, após o pico no final de 2021, de 3,6%, a inflação nas economias avançadas “irá baixar para 2% em meados de 2022”.

No texto, a instituição liderada por Kristalina Georgieva refere vários factores que podem influenciar o comportamento da inflação, como por exemplo a libertação das poupanças acumuladas durante a pandemia da COVID-19.