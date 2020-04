Fitch Solutions: Kwanza está menos vulnerável a crises

A depreciação do Kwanza deverá ser menos pronunciada, este ano, em relação a 2018 e ao segundo semestre do ano passado, apesar da pressão da pandemia Covid-19 sobre as moedas africanas, admitiu ontem a consultora Fitch Solutions.

Analistas daquela consultora lembram que em 2018, depois de o Governo ter abandonado o valor de referência de 167 Kwanzas por dólar, no âmbito das reformas económicas para atrair investimento externo, a moeda nacional sofreu até ao momento uma queda doe 52,4%.

Este ano, advertem, no entanto, os mesmos analistas, na sequência da queda de 14,4% do valor do kwanza face ao dólar já registada, “a queda deve continuar devido à reduzida entrada de dólares num contexto de preços baixos do petróleo, o que vai pesar ainda mais na taxa de câmbio do kwanza e no volume de reservas estrangeiras”. “Antevemos que o kwanza caia 31,2% durante este ano, para uma média de 530,4 kwanzas por dólar, com o Banco Nacional (BNA) a tentar aliviar o ritmo da depreciação”, notam os analistas.

Contudo, eles chamam atenção para os efeitos desta queda no peso da dívida. “Um kwanza depreciado vai tornar o pagamento da dívida pública externa, que estimamos ter ficado nos 47,4% do PIB em 2019, mais caro para o Governo, o que vai incentivar o Banco Nacional de Angola a limitar a depreciação da moeda durante este ano”, concluem.

No Orçamento Geral do Estado (OGE) deste ano que, ao que tudo indica, deverá ser revisto, a taxa de inflação média prevista é de 25%. O plano financeiro foi elaborado com base em previsões que apontavam o preço médio do barril de petróleo em 55 dólares e uma produção média diária de 1.436,9 mil barris. Numa nota citada pela agência Lusa, a consultora Fitch Solutions afirma que a pandemia da covid-19 vai pressionar as moedas africanas.