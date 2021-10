Fitch recua e diz que Angola vai registar mais um ano de recessão

A consultora Fitch Solutions reviu, esta segunda-feira, em forte baixa a previsão de evolução da economia de Angola, antecipando agora uma recessão de 1,5% este ano, antes de o país crescer 2,7% em 2022.

"Na Fitch Solutions, antevemos que o Produto Interno Bruto (PIB) real de Angola se vá contrair 1,5% este ano, antes de crescer 2,7% em 2022, o que é uma revisão em baixa face à nossa previsão anterior de um crescimento de 1,7% este ano e de 3,3% em 2022", lê-se numa nota enviada aos clientes divulgada pela Lusa.

Além da revisão em baixa para este ano, que faz com que Angola enfrente o sexto ano consecutivo de recessão desde 2016, a consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings aponta também que a média de crescimento da economia vai estar consistentemente abaixo da média de crescimento da região até final desta década.

"O PIB de Angola vai crescer 2,6% em média entre 2021 e 2030, abaixo da média a 10 anos para a África subsaariana, que é de 3,7%, devido ao crónico subinvestimento nos poços petrolíferos envelhecidos, que teve um efeito irreversível no sector petrolífero do país, e dificilmente Angola conseguirá regressar aos níveis de 1,5 milhões de barris diários registados antes da pandemia", concluem os analistas.

Uma “chuva” de previsões sobre a economia

A nova previsão da Fitch Solutions surge dias depois de o Fundo Monetário Internacional ter revisto em baixa a estimativa de crescimento do País, apontando para uma recessão de 0,7%. Ao lado da Fitch e do FMI, junta-se o Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) da Universidade Católica de Angola, com a pior previsão do País de (-1,98) e o The Economist (-0,10%).

O Banco Mundial e outras agências de risco são mais optimistas. O Banco Mundial espera um ligeiro crescimento na ordem dos 0,4%, muito próximo dos 0,3% previsto pela agência de rating nova-iorquina Standard & Poor's (S&P). A Moody´s acelera para uma expansão de 2,5%.

Já o Executivo, apresenta perspectivas animadoras. Na primeira semana de Outubro, o Governo melhorou a sua previsão de um crescimento zero, previsto no OGE 2021, para uma recuperação de 0,2% até ao final deste ano.