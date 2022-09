Fitch Ratings baixa para 2,8% previsão de crescimento da China em 2022

A agência de notação financeira Fitch Ratings reduziu a estimativa de crescimento do PIB da China para 2,8%, em 2022, face ao impacto das medidas de prevenção contra a COVID-19 e à debilidade do sector imobiliário.

A análise da Fitch “reflecte um declínio maior do que o previsto no [crescimento] do PIB [Produto Interno Bruto] da China” em 2022, face a uma contracção “mais acentuada e longa” no mercado imobiliário e à “deterioração das perspectivas globais”, lê-se no relatório Perspectivas Económicas Globais, publicado na quinta-feira pela agência.

O valor fica muito abaixo da meta oficial delineada por Pequim, de “cerca de 5%”, e 0,9% abaixo da última previsão feita pela agência.

No segundo trimestre do ano, a economia chinesa contraiu 2,6%, face ao trimestre anterior, e alcançou um aumento homólogo de 0,5%.

Entre Março e Junho, o isolamento de Xangai, a “capital” financeira do país, e de importantes cidades industriais como Changchun e Cantão, tiveram forte impacto nos sectores serviços, manufactureiro e logístico do país.

A actividade económica recuperou em Junho, depois do desconfinamento de Xangai, mas o impulso caiu acentuadamente em Julho, com as vendas no comércio a retalho, o investimento em activos fixos e a produção industrial a exibirem desacelerações acima do esperado, observou a agência.