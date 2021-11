Fitch estima que Next Generation impulsione PIB da zona euro em 0,4 pontos ao ano

A Fitch estima que o Next Generation EU irá contribuir, através da procura decorrente das despesas do financiamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, para um crescimento médio anual entre 2021 e 2026 em cerca de 0,4 pontos percentuais (p.p) para a zona euro, com o impacto a ser superior para Espanha (0,7 p.p.) e Itália (1 p.p.).

Numa nota de research, publicada recentemente, a agência de notação financeira estima ainda que se traduza num aumento do PIB nos países da moeda única de cerca de 2,3% até 2026.

Os analistas da agência de notação financeira estimam que para Espanha e Itália, os maiores beneficiários entre as quatro grandes economias da zona euro, tal traduz-se por um aumento do PIB de 4,6% e 5,9% até 2026.

Os analistas realçam que o foco do Mecanismo de Recuperação e Resiliência em impulsionar o investimento público, aproveitando a transição verde e digital e encorajando reformas do lado da oferta, é provável traduzir-se em aumentos duradouros no produto potencial dos países da zona euro. No entanto, advertem que tal irá depender da despesa efectiva, desenho e implementação dos planos de recuperação.

A Fitch mostra-se, assim, mais optimista sobre o impacto para a economia espanhola e italiana, estimando um crescimento potencial anual de 1,4% em Espanha e 0,6% em Itália de 2019 a 2026.