Fitch está “confiante” na redução da dívida portuguesa e sinaliza melhoria no ‘rating’

Na última revisão do rating de Portugal, em novembro do ano passado, a Fitch manteve a notação do país inalterada, em BBB, mas melhorou o outlook para ‘positivo’, suportado na melhoria das contas públicas. A agência tem marcada para 22 de maio uma nova avaliação.

Michele Napolitano, sénior diretor da Fitch e responsável pela análise do risco da dívida portuguesa falava na conferência anual da Fitch esta quinta-feira em Lisboa e destacou a “resiliência da economia portuguesa”, que demonstrou ser “mais resiliente do que o que antecipado” e também a redução da dívida, que “deverá cair a um ritmo mais acelerado nos próximos anos”, quando comparado com outros países que têm um rating BBB, como a Itália.

Ainda assim, o analista da Fitch salientou que “a dívida portuguesa permanece muito elevada quando comparada com outros países ‘parceiros’ no rating BBB e com outros países da zona euro”. E salientou que a Fitch “se mantém confiante com o outlook positivo sobre [a queda] da dívida pública”.

Michele Napolitano referiu que a economia nacional deverá crescer 1,7% em 2020, um ritmo mais lento do que os 1,9% esperados para 2019.