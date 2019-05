Fitch diz que BCE fixou o requisito MREL do BCP em 26,6% dos activos

A dívida sénior não preferencial é um novo instrumento de “capitalização” do sistema bancário.

A dívida será emitida de acordo com o programa de notes de 25 mil milhões de euros do banco, que já existe (EMTN).

A classificação final está alinhada com a classificação esperada pela Fitch atribuída a esse programa de dívida – Programa de Notes em Euros (Euro Medium Term Notes).

A classificação é atribuída ao programa de dívida. Aqui não há garantia de que as notas emitidas sob o programa receberão uma classificação, ou que o rating atribuído a uma questão específica no programa será o mesmo que a classificação atribuída ao programa, diz a Fitch.

A agência diz que a introdução desta nova classe de dívida não afecta o rating de dívida sénior de longo prazo ‘BB’ do BCP, que, após alterações legislativas em Portugal em março de 2019, tornou-se numa das principais obrigações preferenciais do banco.

A Fitch classificou a dívida preferencial sénior do BCP em linha com ao rating de emissor de longo prazo – o IDR (Rating de Probabilidade de Incumprimento a longo prazo do emissor). Isto é, a Fitch vê a mesma probabilidade de incumprimento na dívida preferencial sénior que vê ao banco.