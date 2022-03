Fitch desce ainda mais "rating" da Rússia e avisa para "default" iminente

"A Fitch Ratings decidiu rever em baixa o rating de longo prazo em moeda estrangeira da Rússia para 'C', do anterior nível 'B'. O 'rating C' reflecte a visão da Fitch de que o incumprimento soberano está iminente", explica o relatório da agência citado pelo Jornal de Negócios.

No domingo passado, também a Moody's cortou a notação financeira da Rússia para Ca (de de B3), o segundo degrau mais baixo de sua escala de classificação, perante o agravamento do risco de "default".

O país está cada vez mais perto dos últimos níveis de classificação devido aos riscos associados às sanções económicas e financeiras implementadas a nível internacional devido à invasão da Ucrânia.