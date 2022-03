Fisco começa a cobrar em Abril selos fiscais para controlar contrafação de bebidas

Os preços de venda unitários dos Selos Fiscais para bebidas alcoólicas, obrigatórios a partir de Abril, variam de 9,27 Kz (0,020 USD) a 24,11 Kz (0,053 USD), podendo alterar anualmente conforme o índice de Preços do Consumidor, avança a Lusa.

De acordo com o Decreto Executivo nº 149/22 de 10 de Março, do Ministério das Finanças, que estabelece a obrigatoriedade de aposição dos Selos Fiscais de Alta Segurança em bebidas e líquidos alcoólicos, tabaco e seus sucedâneos manufacturados, o valor de 9,27 Kz é referente a selos digitais, marcação directa, o de 20,40 Kz é referente a selos físicos não holográficos e o de 24,11 Kz é para selos físicos holográficos.

O decreto, que regulamenta sobre a obrigatoriedade deste selo, sublinha que aos preços indicados são acrescidos, quando aplicável, os custos associados à expedição dos selos para os operadores.

O documento salienta que os selos requisitados directamente por operadores não residentes em território nacional são pagos em divisas ao câmbio do dia estabelecido pelo Banco Nacional de Angola.

Aos bens produzidos localmente, os Selos Fiscais de Alta Segurança devem ser apostos nas embalagens individuais no momento da produção, antes de serem introduzidos no circuito comercial, enquanto os bens produzidos no exterior do País os selos devem ser apostos na origem em embalagens individuais.

Os viajantes maiores de 18 anos ficam isentos da aposição do referido selo em embalagens individuais, sem carácter comercial, quando a quantidade for até um litro para bebidas espirituosas, dois litros de vinho, 400 cigarros ou 500 gramas de tabaco, 100 charutos ou um sortido destes produtos cujo peso líquido total não exceda 500 gramas.

Já os operadores económicos devem proceder à aposição dos Selos Fiscais de Alta Segurança nas embalagens individuais, nomeadamente garrafas, latas, pacotes, maços de cigarros, caixas de cigarrilhas ou charutos, bem como outros recipientes ou embalagens, legalmente aceites, em local visível, de modo a garantir que não seja possível a sua reutilização.