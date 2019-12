First Bank da Nigéria a caminho do mercado local

Em declarações ao Jornal de Angola, à margem da cerimónia de inauguração das instalações das Linhas Aéreas de Angola (TAAG) no Aeroporto Internacional Mohamed Mortala, em Lagos, a gestora da maior instituição bancária privada que opera no mercado da Nigéria disse existir um plano director de expansão da instituição por toda a região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), na qual Angola joga um papel de destaque.

“O ‘First Bank’ da Nigéria tem uma grande carteira de investimentos com grande alcance na região oeste do continente, de modo que a expansão em todas as zonas com dinamismo económico faz parte de um projecto a curto e médio prazo. Dizer que a aproximação entre a Nigéria e Angola, por intermédio da TAAG, vem acelerar este programa, uma vez que os contactos junto das autoridades de ambos os países tornam-se mais céleres”, disse Ulana Olikagu.