Financiados mais de 528, 83 mil milhões Kz ao abrigo do Aviso n.º 10/2020

Os bancos comerciais desembolsaram 73% do crédito concedido ao abrigo do Aviso n.º 10/2020, aproximadamente 295,98 mil milhões Kz, representando um acréscimo de 21,43 mil milhões Kz (7,8%%) face a Maio de 2021, segundo divulgado pelo BNA.

Em Junho de 2021 foram desembolsados um total de 17 novos créditos ao sector real da economia, no âmbito do Aviso n. º10/2020, de 03 de Abril, perfazendo um total de 247 créditos concedidos, dos quais 181 com desembolsos efectivos.

Em termos de valor financeiro, o crédito concedido corresponde ao total de 528,83 mil milhões Kz (equivalente a 818,62 milhões USD).

Montante desembolsado por tipo de empresas até Junho

Relativamente aos tipos de empresas que beneficiaram de crédito, em termos de montantes desembolsados destacam-se as Grandes empresas com 62,25% (184,10 mil milhões Kz), seguidas das Médias empresas com 35,54% (105,11 mil milhões Kz) e das Pequenas e Micro empresas com 2,02% (5,98 mil milhões Kz) e 0,18% (535,74 milhões de Kz), respectivamente.

Em termos de número de projectos realça-se as Médias empresas com 44% (80 projectos), seguida das Pequenas empresas com 26% (47 projectos) e das Grandes e Micro empresas com 16% (28 projectos) e 14% (26 Projectos), respectivamente.

Quanto ao número novos postos de trabalho, desde a entrada em vigor do Aviso n.º 10/2020 até Junho de 2021 foram criados um total de 8 442 novos postos de empregos, com realce para as médias empresas como as maiores criadoras de emprego com um peso de cerca de 53% do total, seguindo-se as grandes empresas com 44%.

Em termos gerais, até o mês de Junho de 2021 o montante aprovado pelo sector bancário, corresponde a 284,77% do valor mínimo a conceder até o final do ano de 2021, sendo que o efectivamente desembolsado corresponde a 154,22%.

Montante mínimo a conceder ao abrigo do aviso nº 10/2020

O número de bancos que cumpriu o limite mínimo de 2,50% do seu Activo Líquido aumentou de 15 para 17 em relação ao mês de Maio de 2021, nomeadamente ATL, BCGA, BCH, BCS, BFA, BIC, SBA, BNI, BOCLB, BPG, BVB, FNB, KEVE, BIR, YETU, VTB e BMF.

Foram aprovados pelos bancos comerciais um total de 247 projectos, correspondendo a 53,70% do mínimo estabelecido.