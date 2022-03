Financiadores internacionais discutem potencial industrial da soja

A Corporação Financeira Internacional (IFC), do Grupo Banco Mundial, com o apoio da União Europeia e do Governo do Japão, realizam nesta quarta-feira, 30, um evento para discutir o potencial da indústria da soja.

Segundo informou o Jornal de Angola, a discussão visa impulsionar os mercados agrícolas, a indústria local e o crescimento económico.

Vai ainda promover o potencial do grão de soja em Angola e o papel central do produto no desenvolvimento das cadeias de valor da agricultura e indústria do País, tais como; proteína animal e óleo alimentar, para ajudar a reduzir a dependência das importações de alimentos e apoiar os esforços do País para diversificar a economia.

O certame vai abarcar apresentações dos principais actores da cadeia de valor, nomeadamente, Mário Caetano João, ministro da Economia e Planeamento, David Maciel, do grupo Carrinho Agri e António Domingos, director da Fazenda Lucalagro, e será moderado por Indira Campos, do escritório da IFC de Angola.

Do evento aguarda-se pelo estímulo de discussões concretas e animadas entre agricultores, indústria, autoridades públicas, sector financeiro e outros actores relevantes ao longo da cadeia de valor, para ajudar a identificar os desafios, soluções e o papel chave de cada actor na realização deste objectivo comum.