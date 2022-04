Finanças destacam vantagens de novas regras orçamentais

José Maria Gaspar, que falava no encerramento do seminário sobre Regras de Execução do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico 2022, ressaltou que a eficácia do mesmo depende do estrito cumprimento das regras.

Defendeu o ajustamento dos operadores do OGE à actual realidade do país, caracterizada por restrições financeiras, para realizarem coisas "certas” e "correctas” com os recursos disponíveis, em prol do interesse público, e instou os gestores a compenetrarem-se na prestação de contas, em relação aos actos de gestão dos recursos e do património público gerados ou adquiridos com os mesmos.

O seminário visou capacitar os participantes sobre a gestão rigorosa dos recursos orçamentais alocados às instituições públicas, tendo em vista uma melhor racionalização das receitas e esclarecer as alterações introduzidas na execução do OGE, plasmadas no Decreto Presidencial n.º 73/22, de 1 de Abril, tendo em conta a necessidade do constante aperfeiçoamento das mesmas.

Os participantes abordaram temas ligados a "Regras de Execução do OGE/2022”, Execução Patrimonial no SIGFE” e "Fiscalização e Controlo na Execução Orçamental e Finanças”. A acção de formação, promovida pela Delegação Provincial das Finanças, contou com a participação de administradores municipais e responsáveis pela execução do orçamento dos órgãos dependentes do Governo do Cuanza Norte.