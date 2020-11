Finanças descarta renegociação de dívida fora dos acordos feitos

Esta opção do Ministério das Finanças de informar os credores sobre as medidas para fazer face às pressões macroeconómicas causadas pela pandemia da COVID-19, do choque global do preço do petróleo e dos acordos firmados pela OPEP, para garantir os cortes na produção de petróleo, constam da mais recente actualização do memorando da dívida.

Segundo um comunicado recente, o Ministério das Finanças considera que, graças às medidas corrigidas e em cooperação com o FMI e os seus parceiros multilaterais, está no caminho certo para garantir a ajuda de emergência necessária ao país para 2020 e a estabilidade macrofinanceira a longo prazo para os anos seguintes.

Na sequência das já anunciadas reformas da administração pública e dos ajustes orçamentais, as Finanças encontram-se, actualmente, em fase avançada de alguns dos seus parceiros importadores de petróleo para reprogramar como facilidades de financiamento e melhor reflectido no ambiente de mercado real como cotas de produção da OPEP.

No comunicado, o Ministério diz esperar concluir todo processo num futuro próximo e garantir condições, mutuamente, vantajosas para todas as partes envolvidas.

Por outro lado, em consulta com o FMI, explica da decisão de recorrer à iniciativa de Suspensão da Dívida do G20 (G20 / DSSI), sem sentido de negociar com os seus pares sóbrios para paralisação do serviço da dívida em empréstimos bilaterais.

O DSSI poderá aliviar a pressão financeira e permitirá a liberalização de fundos para combater o efeito da COVID-19 em Angola nos próximos meses.