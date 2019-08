Finanças apresentam Novo Portal da Contratação Pública

O Serviço Nacional da Contratação Pública (SNCP) substituiu o “Portal da Contratação Pública” pelo Novo Portal de Compras Públicas de Angola, disponível para o acesso público em: https://compraspublicas.minfin.gov.ao .

Segundo uma nota do Ministério da Finanças, a referida plataforma respaldada pelo artigo 12.º da Lei n.º 9/16, de 16 de Junho, Lei dos Contratos Públicos, foi lançada no dia 1 de Julho de 2019 e visa simplificar e facilitar o acesso, uma vez que funciona como um “portal três em um”, com a fusão de outros sites como o Portal dos Fornecedores, o portal da Contratação Pública e o Portal da Contratação Electrónica.

O Novo Portal de Compras Públicas de Angola não apenas salvaguarda todas as funcionalidades dos anteriores, como as optimiza, quanto às questões ligadas ao registo, cadastro, certificação de fornecedores, publicação de anúncios de abertura dos procedimentos de contratação, modelos de documentos do procedimento, notícias sobre contratação e gestão dos Planos Anuais de Contratação (PAC).