FILDA-2020 acontece em Outubro

A 36ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA), habitualmente realizada em Julho, deve ocorrer entre 6 e 10 de Outubro, na Zona Económica Especial (ZEE), devido à Covid-19, divulgou a organização da exposição.

Segundo noticia o site do jornal diário público, os organizadores da FILDA referem que o adiamento visa garantir “a segurança dos expositores, parceiros, visitantes e demais envolvidos e com o objectivo de possibilitar a participação internacional”.

Organizada desde a década de 1960, a FILDA continuará a ser “o maior evento económico do país”, apesar dos avanços e recuos que enfrenta, referiu a organização. “Mais do que um marco histórico, a FILDA é reflexo directo da evolução e desenvolvimento empresarial e socioeconómico de Angola”, disse, para acrescentar que “é indissociável falar de crescimento económico e evolução empresarial, sem mencionar o contributo que desde a década de 60 a FILDA tem dado a Angola, com a sua dinâmica e participação de todos os agentes activos da sociedade”.