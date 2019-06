FGD aumenta confiança dos bancos comerciais - BNA

A iniciativa, segundo o governador do BNA, José de Lima Massano, junta Angola a 100 países do Mundo que garante a segurança e reembolso dos depósitos financeiros.

No entender deste, a medida vai aumentar a confiança dos bancos comerciais que operam no país, devido à possibilidade de haver reembolso, em caso de falência de um banco.

Para Luzolo de Carvalho, membro da Comissão directiva do FGD, o fundo conta com a participação obrigatória de todas instituições financeiras bancárias, sujeitas à supervisão do BNA e vai garantir a cobertura de 85 por cento dos depositantes, que corresponde a 12, 5 milhões de kwanzas.

Dizer que estão abrangidos pela garantia os depósitos à ordem, com pré-aviso, a prazo e prazo não mobilizáveis antecipadamente, poupança-habitação, de imigrantes, poupanças reformados, poupança condomínio representados por certificados, assim como os obrigatórios e outros depósitos legalmente previstos.