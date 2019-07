Feira da Batata e Milho no Bié de 8 a 11 de Agosto

O Ministério da Agricultura e Florestas promove de segunda semana de Agosto próximo a Feira Nacional da Batata e do Milho no município do Chinguar (Bié). A escolha, anunciada aquando do lançamento da campanha agrícola 2019, se deve ao facto da região ser uma das maiores produtoras de batata-rena do País.

Até ao momento 172 expositores já confirmaram presença, mas expectativa dos promotores do evento é registar a presença de mais de 200 participantes dentre os quais nacionais e estrangeiros. Com a realização do evento espera-se que a interacção entre os intervenientes do sector resulte em parcerias negócios que minimizem as dificuldades de produção, escoamento e vendas.

A região apresenta ainda desafios no campo da indústria de processamento de produtos agrícolas o que representa por si uma oportunidade de negócios para investidores sem aversão ao risco. Localizada na região centro do País, o Bié tem o maior número de potenciais mercados de escoamento directo a nível nacional por fazer fronteira com sete províncias e a partir destas alcançar os demais mercados internos e internacionais.

Quadruplicar a produção até Setembro

O director provincial da Agricultura e Florestas, Marcolino Sandemba, manifestou-se optimista com a realização da feira e avança que a mesma irá impulsionar a produção do tubérculo na região do Chinguar. Actualmente tem-se verificado o cultivo três vezes ao ano desse tubérculo, com o recurso à água por meio do sistema de irrigação. O cultivo da batata-rena é mais frequente no tempo do Cacimbo, que vai de Abril a Outubro, devido à fraca incidência de doenças nesta época. Na época chuvosa, a produção baixa devido aos custos de produção, no que respeita a fito-fármacos, pelo facto de a incidência de pragas e doenças ser maior nesta altura.

Em Março deste ano, foram já colhidas duas mil toneladas de batata rena, mais mil em relação à produção do último trimestre de 2018, em 63 hectares, sendo que até Setembro próximo, os camponeses perspectivam colher mais de oito mil toneladas. Já o milho, a província do Bié, Centro de Angola, está a colher nesta época agrícola seis mil quilos de milho em cada hectare, contra oitocentos quilos da campanha passada.

Na campanha agrícola 2018/2019 foram preparados 10 mil hectares de terra de forma mecanizada nos municípios do Cuito, Camacupa, Catabola, Chitembo, Cunhinga, Cuemba, Nhârea, Chinguar e Andulo. O aumento da produção deveuse ao apoio do Executivo, concretamente do Ministério da Agricultura e Florestas, com cinco mil toneladas de fertilizantes diversos aos agricultores locais. Para além dos fertilizantes, os camponeses receberam ainda 600 toneladas de sementes diversas para garantir e melhorar a qualidade de produção das culturas e charruas de tracção animal, amónio e outros instrumentos agrícolas, tais como machados, enxadas, catanas e limas.