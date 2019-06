Durante o encerramento do certame, o porta-voz explicou que a cifra é resultante da venda de cerca de 400 toneladas de produtos do campo, com destaque para a banana.

O evento criou 100 postos de trabalho indirectos, congregando 250 expositores, entre nacionais (Bengo, Benguela, Luanda, Cuanza Sul e Malanje) e estrangeiros (Portugal) de diferentes sectores que intervêm na cadeia produtiva da banana e de outros produtos agrícola.