Feira da banana adiada

Segundo Angop o responsável, a propósito do ponto da situação do evento, disse que em regra, a preparação da exposição inicia no mês de Janeiro. Este ano, devido a incerteza no controlo da pandemia, a comissão organizadora decidiu adiar a feira.

Adiantou ainda que as feiras albergam muitas pessoas e têm a participação de nacionais e estrangeiros, por esta razão a comissão preferiu protelar”.

A Feira da Banana é uma iniciativa do Governo Provincial do Bengo e organizada pela Novagrolider, que já vai na sua nona edição, com o apoio da Caxito Rega e patrocínio da empresa Agrozootec.

A oitava edição foi realizada em 2019, na fazenda Novagrolider, com a participação de 250 empresas, enquanto a 1ª edição do evento aconteceu em 2012.