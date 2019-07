Fed vai cortar taxa de juro em 25 pontos base para prevenir riscos

Se a probabilidade de ser esse o principal resultado da reunião de dois dias do Federal Open Market Committee (FOMC) é elevada, até mesmo assumida como uma certeza pelos mercados, há meros meses era quase nula.

Em Dezembro, a Fed seguia o percurso da normalização da política monetária, com o quarto aumento do ano a levar a federal funds rate para o actual intervalo de 2,25% a 2,50%. O dot plot, mapa de pontos que mostra as previsões das taxas de juro feitas pelos membros do Comité, indicava que o banco central liderado por Jerome Powell esperava fazer mais duas subidas em 2019.

No final do mês seguinte, Powell alterava o discurso, dizendo que os desenvolvimentos a nível global e as pressões ténues da inflação forçavam o banco central a adoptar uma postura paciente. Mensagem repetida várias vezes, em junho a Fed já trocava a palavra “paciente”, substituindo-a por “agir apropriadamente”, dando assim o grande sinal: vem aí um corte na taxa de juro.

Numa nota de research com o título “uma grande reviravolta no rumo da Fed”, Franck Dixmier, global head of fixed income da Allianz Global Investors (GI), resumiu a lógica do banco central. “Diante a desaceleração do crescimento económico global, as contínuas tensões comerciais e a perspetiva de um hard Brexit, o FOMC parece preparado para anunciar uma redução nos juros na próxima reunião”.

Dixmier recordou que os dados económicos dos EUA, como a criação de emprego, vendas do retalho, produção e inflação aumentaram de forma surpreendente em junho e mostraram uma economia ainda robusta, mas sublinhou que, no entanto, a Fed não parece estar a basear a sua política em dados, mas na gestão de risco. “Se fazer menos parece mais arriscado do que fazer mais, então a Fed sente-se legitimada para fazer mais agora do que seria necessário”.