Fed sobe juros pela primeira vez em mais de três anos

O banco central dos EUA anunciou uma subida de 25 pontos base da taxa dos fundos federais, que passa assim para um intervalo entre 0,25% e 0,50%. Tratou-se do primeiro aumento desde Dezembro de 2018, noticiou jornal de Negócios.

Entretanto, o “dot plot” um mapa que mostra como cada representante do banco central estima as mexidas nos juros directores aponta para uma subida dos juros directores em todas as restantes reuniões deste ano da Fed. O que significa mais seis aumentos, atendendo a que a Fed tem mais seis reuniões até ao final do ano: em Maio, Junho, Julho, Setembro, Novembro e Dezembro.