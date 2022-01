Fed prevê subir juros mais cedo e a um ritmo mais acelerado

Na sua última reunião de política monetária, realizada nos dias 14 e 15 de Dezembro, a Reserva Federal norte-americana, liderada por Jerome Powell, anunciou que iria duplicar o ritmo da retirada gradual dos estímulos ("tapering"), tendo sido sinalizada a possibilidade de haver três aumentos dos juros este ano e mais três no próximo, avançou o Jornal de Negócios.

As actas da última reunião da Reserva Federal norte-americana revelam que os membros do banco central colocam a possibilidade de começar a subir os juros directores mais cedo do que se esperava e mais depressa.

Juros da dívida seguem a disparar, enquanto dólar e bolsas cedem terreno.

Segundo as actas da reunião, agora divulgadas, os membros do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) da Fed aludiram à possibilidade de a subida das taxas directoras poder começar mais cedo e ser mais rápida do que o previsto. Esse aumento dos juros pode ter início já no mês de Março.

"Os participantes sublinharam, de uma forma geral, que atendendo às suas perspectivas individuais para a economia, mercado laboral e inflação seria melhor aumentar a taxa dos fundos federais mais cedo, e a um ritmo mais acelerado, do que aquilo que foi anteriormente antecipado", dizem as actas.

De acordo com o documento divulgado, os participantes na reunião também estimam que as perturbações na oferta possam durar mais tempo, bem como as pressões inflacionistas, mas não esperam que a variante ómicron do coronavírus altere a trajectória da recuperação.