Fed mantém taxas de juro e aponta uma redução dos estímulos

A Reserva Federal (Fed) deixou as taxas de juro inalteradas e indicou que pode começar a reduzir em breve o ritmo das suas compras mensais de activos se a economia norte-americana continuar a melhorar, as decisões foram anunciadas em comunicado pelo banco central norte-americano após uma reunião de dois dias.

De acordo com a Lusa, a Fed reviu em alta as suas previsões de inflação para este ano e baixou as previsões de crescimento, alertando que a variante Delta está a abrandar a recuperação.

Segundo as novas previsões, a inflação deverá atingir 4,2% este ano (contra 3,4% previstos em Junho) antes de baixar para 2,2% em 2022.

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o banco central norte-americano antecipa para 2021 um aumento de 5,9% contra os 7% que antecipava em Junho.