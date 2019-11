Fed mantém perspectiva positiva para a economia dos EUA

O denominado “Livro Bege”, que reúne informação económica recente dos vários distritos da Fed, manteve-se assim mais optimista face ao seu diagnóstico de outubro, quando apontou que a economia norte-americana estava a crescer a um “ritmo entre leve e modesto”.

O Departamento de Comércio informou ontem que a economia cresceu a um ritmo anual de 2,1% entre julho e setembro, duas décimas acima do estimado há um mês, e uma décima acima do aumento de 2% registado no trimestre anterior.

Os economistas estão mais optimistas sobre o desempenho da economia norte-americana do que nos meses anteriores, sobretudo perante as perspectivas dos Estados Unidos da América alcançarem um acordo com a China que ponha fim à guerra comercial aberta com este gigante económico.