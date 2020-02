Fazendeiros latinos fazem pesquisas para cultivar no Bié

O subdirector da Câmara de Comércio e Indústria Hispano-Americana, que lidera a missão, Francisco Calderon, indicou que o Bié está entre as opções de implantação dos fazendeiros, que também estiveram em viagens exploratórias nas províncias de Malanje e Cuando Cubango.

Francisco Calderon manifestou-se satisfeito com a área de implantação proposta pelas autoridades do Bié, considerando serem zonas que favorecem agricultura, pois “têm muita água”.

Anunciou a probalidade dos investimentos arrancarem ainda este ano, como parte das obrigações a que o grupo se propõe. “Temos o nosso capital: só queríamos ter o apoio na aquisição das terras (o que já temos), para a implementação do nosso projecto aqui no Bié”, destacou.

O primeiro encontro entre o Governo Provincial do Bié e o grupo de fazendeiros aconteceu em Outubro de 2019, no Cuito, quando ficou acordada a assinatura de um convénio entre as partes.

Neste segundo encontro com o vice-governador para o sector Político, Social e Económico, António Manuel, os investidores vieram dar mais um passo para a assinatura do acordo, que poderá acontecer brevemente.

“A proposta deles está encima da mesa. Estamos a estudar, mas ainda não temos nenhum convénio ou acordo”, afirmou António Manuel, acrescentando que o governo provincial do tem terras seleccionadas, as quais também ainda não foram entregues.

Com Jornal de Angola