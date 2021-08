Faturação da Farfetch dispara 43% para 523 milhões de USD e lucra 87,9 milhões

A Farfetch, empresa voltada para o comércio de moda, faturou 523 milhões USD no segundo trimestre, uma subida de 43% face a igual período no ano passado, revelou esta quinta-feira a empresa sediada em Londres e liderada pelo português José Neves.

Os números surpreenderam os analistas, que estimavam vendas na ordem dos 496,8 milhões USD ouvidos pela Bloomberg.

O EBITDA ajustado cifrou-se em 20,6 milhões USD negativos, uma redução face aos 25,2 milhões de um ano antes, enquanto a empresa alcançou um lucro de 87,9 milhões USD, que compara com perdas de 435,9 milhões USD no segundo trimestre do ano passado.

Este resultado líquido inclui 660 milhões de benefícios ‘non-cash’ originado pelo impacto de um preço de acção mais baixo, nos itens detidos a um valor justo e a redimensionamentos, sublinha a empresa na sua apresentação das contas.

“Estou verdadeiramente impressionado com a resiliência da indústria do luxo, que após um período sem precedentes, está já a recuperar ainda com fundamentais mais fortes”, refere José Neves, “chairman”, CEO e fundador da Farfetch, citado no comunicado.