Farfetch lança colecções semanais exclusivas

Esta novidade chama-se Farfetch Beat e vai estar disponível através da aplicação, em simultâneo, em todos os mercados em que a Farfetch opera, ou seja, para além da Europa, na Rússia, no Japão, na China, no Médio Oriente, no Brasil e nos Estados Unidos.

Além da comunidade de parceiros da Farfetch, vão ser criadas peças de edição limitada, coleções-cápsula (mini-coleções fora do calendário tradicional) e também produtos exclusivos de marcas que foram adquiridas pela Farfetch, como o New Guards Group, adquirido em 2019 , e a Stadium Goods, adquirida em 2018 .O Farfetch Beat é uma nova forma de promover a novidade e a descoberta com mais frequência