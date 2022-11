FAO vai investir 40 milhões USD no sector produtivo em Angola

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) antevê investir 40 milhões USD nos próximos cinco anos no País, para o aumento da Segurança Alimentar e Nutricional, Agro-negócio e Cadeias de Valor, bem como no Reforço da Resiliência Climática de Pequenos Produtores.

Segundo a representante da FAO em Angola, Gherda Bareto, disse que a organização que dirige está interessada em actuar na província do Bengo, para aproveitar as suas valências agrícolas, condições climáticas favoráveis, água abundante, grandes extensões de terras aráveis, bem como a existência de cooperativas e produtores organizados.

Gherda Bareto esteve em Caxito a convite do Governo Provincial do Bengo, que solicitou apoio e assistência à FAO, com objectivo de assegurar a expansão da agricultura e o aumento da oferta do pescado.

Na ocasião, a governadora do Bengo, Maria Nelumba, informou que a província está interessada em receber o apoio e assistência técnica da FAO, sobretudo para assessorar as Cooperativas Agrícolas e Escolas de Campo (para sua expansão na província), assim como na implementação da Agricultura Comunal e da Agro-indústria (com a implementação de pequenas unidades de processamento de produtos do campo).

Maria Nelumba avançou que nos próximos dias serão agendadas visitas de campo, com equipas da FAO, para constatar a realidade no terreno.