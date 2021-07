Famílias no Bengo transitarão de subsistentes para agricultores de mercado

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) vai ajudar os pequenos agrários a saírem da lavoura de subsistência para uma agricultura de mercado, revelou o consultor Flaviano Capita durante o workshop sobre “Parcerias Público-Privadas para o Desenvolvimento do Agronegócio e Cadeias de Valor”, aberto esta segunda-feira na cidade de Caxito, Bengo.

De acordo com o consultor FAO, no âmbito do fortalecimento da capacidade do agronegócio, foram identificadas três cadeias de valor no Bengo, nomeadamente a da banana, a mandioca e o milho, por serem as que mais se produzem e geram renda na região.

Com a duração de cinco dias, o workshop visa encontrar os mecanismos que permitam fazer com que as três cadeias identificadas se afirmem e deem respostas aos problemas de produtividade, escoamento e outras situações enfrentadas pelos pequenos produtores.



O vice-governador provincial do Bengo para o Sector Técnico e Infra-Estruturas, Agostinho da Silva, destacou a importância da acção formativa na diversificação da economia e crescimento sustentável, onde o agronegócio constitui o sector com maior oportunidade e potencial de crescimento.

O encontro é dirigido aos produtores, cooperativas, associações e sociedade civil.