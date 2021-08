Falências de empresas da UE sobem 24% no IIº trimestre

O número de falências de empresas na União Europeia (UE) subiu 24% no segundo trimestre de 2021 face ao mesmo período de 2020, marcado pela pandemia da COVID-19, enquanto o registo de novas empresas aumentou 53% neste período.

Os dados foram hoje divulgados pelo gabinete estatístico da UE, o Eurostat, indicando que “comparações anuais mostram que o número de registos de novas empresas aumentou 53% no segundo trimestre de 2021 em comparação com o ano anterior, enquanto o número de falências registadas aumentou 24%”.

O Eurostat ressalva, nestas estatísticas hoje publicadas, ter havido uma diminuição das falências nos dois primeiros trimestres de 2020, quando a pandemia da COVID-19 começou e se acentuou, devido às “medidas governamentais de apoio às empresas durante a crise, que permitiram às empresas evitar” esse cenário.

Na variação em cadeia, o gabinete estatístico observa que, no segundo trimestre de 2021, as falências declaradas na UE subiram 1,8% em comparação com os primeiros meses deste ano, enquanto os registos de novas empresas aumentaram 5,3% em comparação com o trimestre anterior.

Em geral, segundo o Eurostat, tem-se vindo a registar “uma tendência decrescente do número de declarações de falência”, embora com alguns aumentos entre 2017 e 2019, que agora também se verificam.

E após “diminuições consideráveis no primeiro e segundo trimestres de 2020” relacionadas com as medidas orçamentais adoptadas pelos países para evitar os efeitos económicos da pandemia, “o número de declarações de falências seguiu então uma tendência ascendente desde o terceiro trimestre de 2020, que também continuou no segundo trimestre de 2021”, refere o organismo.