FACRA e OCPCA assinam memorando para identificação de contabilistas para aceleração do PRODESI

O Fundo Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA) e a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola (OCPCA) assinam um memorando de entendimento, nesta sexta-feira (29) em Luanda.

O acordo visa a identificação de contabilistas ou peritos contabilistas para representar o FACRA no apoio à gestão das sociedades comerciais, no âmbito do plano de actividades para a aceleração do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI).

Os contabilistas seleccionados deverão trabalhar nos 70 ou até 100 projectos com participação financeira do FACRA a implementar em cada uma das 18 províncias.