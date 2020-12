FACRA disponível a apoiar projectos locais

O Fundo Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA) disponibilizou uma linha de crédito no valor de quatro mil milhões de kwanzas para operacionalizar programas orientados para o empresariado privado com vista a impulsionar o desenvolvimento das províncias através da prestação de serviço de excelência em prol do progresso e bem-estar da população.

Segundo o vice-governador do Bié para o Sector Político, Económico e Social, o FACRA tem um limite de financiamento de micro-crédito de até sete milhões de kwanzas, por projecto, destinados às actividades de processamento alimentar, logística e distribuição de produtos agro-alimentar, pescas, reciclagem de resíduos sólidos urbanos, produção cultural e artística, desenvolvimento de softwares e outros serviços da cadeia de agro-negócio.



António Manuel anunciou o facto aos membros da Comissão Económica Provincial, reunidos num encontro de trabalho sobre a linha de financiamento para o acesso ao micro-crédito pelo Fundo Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA)."Para a sua operacionalização, foram seleccionadas, por via de concurso público, as instituições financeiras como o Kixi-Crédito, Fácil-Crédito, Wiliete Crédito, Kif-Crédito,Nespecrédito, GingaCred e Cooperafaje, que terão a missão de operacionalizar o processo de atribuição ou conceder micro-crédito a nível de todo o País aos empreendedores que actuam no sector formal da economia, desde que desenvolvam actividades produtivas e que tenham dificuldades de aceder ao financiamento bancário”, explicou.



Para as modalidades de adesão ao crédito, esclareceu, os candidatos deverão apresentar uma carta dirigida à sociedade de micro-crédito, BI actualizado, ser maior de 18 anos de idade, duas fotografias tipo passe, NIF da empresa, domicialiação dos rendimentos nos bancos parceiros, extracto da conta bancária, ter um avalista ou grupo solidário. A empresa deve ainda desenvolver uma actividade económica por mais de 12 meses e o negócio deve ser a actividade principal do cliente e o documento legal da firma. Na ocasião, o vice-governador, António Manuel, salientou que a linha de financiamento já se encontra em execução, razão pela qual a Comissão Económica reuniu, no sentido de tornar possível a identificação nos municípios e comunas de boas iniciativas empresariais que possam se enquadrar no âmbito do micro- crédito.