Facilitação do comércio abordada em seminário

A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (CNUCED) realiza, desde quarta-feira (5), em Luanda, um seminário sobre facilitação do comércio.

Uma nota da organização refere que se trata de um programa de capacitação de formadores, no âmbito da facilitação do comércio, mais propriamente nos sectores de transportes, logística, importações, exportações, alfândegas e regulação destas actividades.

A formação, que se estende até a próxima terça-feira (11), tem em vista a capacitação de formadores, para preparar intervenientes capazes de desenvolver uma actividade sem embaraços e que favoreça as trocas comerciais.

O grupo de formandos é composto por membros do Comité Nacional de Facilitação do Comércio (CNFC), representado pelos sectores público e privado.

A CNUCED foi criada em 1964, com vista a integrar os países em desenvolvimento na economia mundial e contribuir para a erradicação da pobreza. Juntamente com outros departamentos e agências da ONU, mede o progresso dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, conforme estabelecido na Agenda 2030.

O CNFC é presidido pelo ministro da Indústria e Comércio. A vice-presidência do comité está a cargo do secretário de Estado da Economia. O secretário executivo é o presidente do Conselho de Administração da Administração Geral Tributária (AGT).