Facebook surpreende analistas e ganhos atingem 15,8 mil milhões de euros

As acções do gigante tecnológico Facebook impulsionaram-se no fecho do Wall Street e aumentaram perto de 4%, melhorando o desempenho da empresa de Mark Zuckerberg no terceiro trimestre do ano, avança o jornal espanhol ‘Expansión’ esta quinta-feira, 31 de outubro.

Apesar de estar a verificar alguma pressão regulatória, devido às suspeitas de espiar os utilizadores, o Facebook mostra sinais de forte crescimento e lucros cada vez maiores. No registo do terceiro trimestre, entre junho e setembro, a empresa norte-americana de Mark Zuckerberg observou um aumento de receita na ordem dos 29%, para perto de 17,6 mil milhões e dólares (15,8 mil milhões de euros), um valor acima do esperado pelos analistas que apontavam para ganhos de 17.370 milhões de dólares (15,6 mil milhões de euros).

O resultado líquido da empresa, por sua vez, foi impulsionado em 19%, para mais de seis mil milhões de dólares (5,4 mil milhões de euros). Desta forma, o Facebook aumentou a margem de lucros entre julho e setembro, passando de 41% para 42%, embora as despesas tenham aumentado 32%, para 10,5 mil milhões de dólares (9,4 mil milhões de euros).

Por sua vez, os utilizadores ativos da plataforma social continuam a aumentar, ascendendo a 2.450 mil milhões no mês de setembro, um aumento de 8%. Os anúncios na rede social constituem 94% das receitas de publicidade da empresa de Mark Zuckerberg, superando os 92% do ano passado.