Fabrimetal investe 21 milhões USD em unidade de produção

Trata-se de uma unidade fabril, que vai esta segunda-feira (12) ser inaugurada, com o objectivo de aumentar a produção e ajudar o sector acabar com o défice existente no mercado.

Segundo uma nota de imprensa da empresa, a linha entrará em produção efectiva no próximo dia 15 deste mês. A fábrica já se encontra numa fase de testes e formação do pessoal.

Após ter investido em duas novas linhas de produção em 2016, com vista a produção de artigos complementares ao varão de aço, esse reinvestimento vai permitir o aumento da exportação da sua produção, bem como garantir a oferta no mercado nacional.

A empresa pretende reforçar a sua posição no mercado nacional, enquanto produtor nacional de varão de aço e também de produtos complementares, barras, cantoneiras e perfis, dado que no país ainda não se produzem, contribuindo assim, de forma muito significativa, no aumento da diversificação económica e consequente redução das importações.

Por outro lado, irá contribuir para o aumento da entrada de divisas no País, uma vez que pretende também exportar até 25% da sua produção para os países limítrofes, nomeadamente para RDCongo, Namíbia, Zâmbia, Gana, Senegal, Mali e outros.