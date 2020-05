Fábrica da TSMC no Arizona com 12 mil milhões USD para investir

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) anunciou que planeia construir uma fábrica de semicondutores, avaliada em 12 mil milhões USD, no Arizona, Estados Unidos da América, com a construção para iniciar no próximo ano.

A TSMC disse que a fábrica criará mais de 1.600 empregos de alta tecnologia. Espera-se que comece a produção em 2024.

O acordo é uma grande vitória para o governo Trump, que há muito vem soando o alarme da dependência da indústria de semicondutores em produtores e fabricação de chips feitos na Ásia, chamando a dependência de ameaça à segurança nacional.

Mike Pompeo escreveu no Twitter pessoal escreve que o acordo com o TSMC "reforça a segurança nacional dos EUA num momento em que a China tenta dominar a tecnologia de ponta e controlar sectores críticos", twittou o secretário de Estado.

A TSMC é a terceira maior fabricante de chips do mundo, depois da Intel ( INTC ) e da Samsung da Coréia do Sul ( SSNLF ) , segundo a IC Insights, uma empresa de pesquisa de semicondutores.

A empresa de Taiwan produz semicondutores avançados para muitas das principais empresas de tecnologia do mundo, como Apple ( AAPL ) , Huawei, Qualcomm ( QCOM ) e Nvidia ( NVDA ) .

Atrair os fabricantes de chips nos Estados Unidos também marca uma escalada de tensões entre os Estados Unidos e a China, enquanto disputam o domínio tecnológico.

Ao longo dos anos, os Estados Unidos deram fortes golpes nas elevadas ambições tecnológicas da China.