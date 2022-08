ExxonMobil prevê iniciar perfurações na Bacia do Namibe

A ExxonMobil inicia, a partir de 2024, a exploração de petróleo, na Bacia do Namibe, com o objectivo de superar os actuais níveis de produção, que se situam nos 150 mil barris por dia.

Em declarações ao Jornal de Angola, o director de Relações Públicas e Governamentais, Armando Afonso, referiu que, numa primeira fase, a ExxonMobil está a realizar estudos sísmicos para avaliar a potencialidade de existência de petróleo em águas profundas da costa da província do Namibe.

“Estamos, neste momento, a avaliar os dados sísmicos na Bacia do Namibe. Depois destes estudos é que iremos avançar com os trabalhos de exploração, a partir de 2024. Somos a primeira empresa petrolífera em Angola a entrar na Bacia do Namibe e a fazer estudos para identificar a existência de petróleo”, referiu.

Segundo o responsável para área de Relações Públicas e Governamentais, a visão da ExxonMobil de explorar a Bacia do Namibe, enquadra-se no programa de superar o declínio dos poços, que está a permitir a empresa produzir no Bloco 15, apenas 150 mil barris de petróleo/dia.

De acordo com Armando Afonso, apesar de ser uma produção baixa, é significativa, devido a alta de preços no mercado internacional, o que está a permitir a petrolífera americana obter recursos financeiros suficientes para avançar em projectos de investigação e para o contributo no crescimento da economia de Angola, no âmbito do programa do Governo de diversificação económica do país.