ExxonMobil anuncia nova descoberta de petróleo na costa da Guiana

A maior petrolífera americana, ExxonMobil, fez uma descoberta de petróleo no poço Whiptail, localizado no bloco Stabroek, na costa da Guiana, na qual poderia formar a base para um desenvolvimento futuro.

Nos poços Whiptail-1, e Whiptail-2 em que os trabalhos de perfuração também se encontram em andamento, foram encontrados a 75m e 51m de profundidade, em reservatórios de arenito com petróleo de alta qualidade.

No entanto, a perfuração contínua em ambos os poços para o teste de alvos em maior profundidade e os resultados serão avaliados para um desenvolvimento futuro.

A descoberta Whiptail localiza-se a aproximadamente 6,44 Km a sudeste da descoberta Uaru-1, que foi anunciada em Janeiro de 2020, e aproximadamente a 4,83 Km a oeste do campo Yellowtail.

O poço Whiptail-1 está a ser perfurado a uma lâmina de água de 1 795m pelo navio-sonda Stena DrillMAX, que perfurou também a descoberta do mês anterior no bloco Stabroek.

Por outro lado, o Whiptail-2 localizado a 4,83 Km a nordeste de Whiptail-1 está actualmente a ser perfurado numa lâmina de água de 1895m pelo Noble Don Taylor.

Para a ExxonMobil, a descoberta aumentará a confiança na quantidade e na qualidade dos recursos no sudeste do bloco Stabroek, o que poderá formar um alicerce para um crescimento futuro à medida que continuam a avaliar a melhor sequência de oportunidades dentro do bloco.

A companhia almeja desenvolver cerca de seis projectos até 2027 e vê o potencial para até 10 FPSOs para desenvolver sua base actual de recursos recuperáveis.