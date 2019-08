Exportações prejudicam economia alemã

É o segundo trimestre consecutivo de contracção da principal economia da Europa, numa altura em que a Alemanha é um dos mercados aos quais os investidores estão mais atentos depois do alerta de recessão por parte do Bundesbank.

O organismo de estatística federal (Destatis) confirmou esta terça-feira que o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha contraiu 0,1% no segundo trimestre de 2019 sobretudo devido à forte quebra de 1,3% nas exportações do país – muito superior ao recuo de 0,3% das importações no mesmo período.

“O desenvolvimento do comércio externo desacelerou o crescimento económico no segundo trimestre de 2019”, explicou o gabinete de estatísticas local, referindo que a balança comercial alemã registou uma contribuição negativa de 0,5% para o desempenho económico da Alemanha.

Ainda assim, o consumo das famílias alemãs foi positivo (0,1%), embora que se tenha fixado abaixo dos 0,8% dos primeiros três meses do ano.

O banco central alemão, no último relatório mensal, indicou que, é provável que a quebra na economia alemã esteja para continuar, pelo menos, durante o verão. Em causa está a descida na produção industrial e nas encomendas. “O desempenho económico geral pode recuar ligeiramente mais uma vez. Crucial para isso é a desaceleração em curso na indústria”, argumentou a instituição liderada por Jens Weidman.