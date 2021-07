Exportações portuguesas recuperam 49% no segundo trimestre

As exportações portuguesas continuaram a recuperar no segundo trimestre deste ano, disparando 49,1% face ao período homólogo do ano passado, um período fortemente afectado pelas medidas de restrição para controlar a pandemia.

Segundo a estimativa rápida divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) local, descontando este efeito base e fazendo a comparação com o segundo trimestre de 2019, a venda de bens ao exterior aumentou 3%.

Já as importações aumentaram 46,3% no segundo trimestre face ao segundo trimestre do ano passado, mas diminuíram 3,2% quando comparado com igual período de 2019.

No primeiro trimestre deste ano as exportações cresceram 6% face ao período homólogo e as importações caíram 4,9%.

De acordo com o INE, a estimativa rápida trimestral “tem por base os dados do apuramento a 25 dias do último mês do trimestre e no que se refere aos dois primeiros meses do período de referência, os dados divulgados no mês anterior”.