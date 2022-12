Exportações dos países lusófonos sobem 45,9%

As exportações de mercadorias dos países lusófonos para Macau, nos primeiros dez meses do ano, subiram 45,9%, em comparação com igual período de 2021, indicam dados oficiais hoje divulgados.

O valor exportado pelos países de língua portuguesa para a região administrativa especial chinesa entre Janeiro e Outubro deste ano foi de 838 milhões de patacas (cerca de 100 milhões de euros), de acordo com um comunicado da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Já o montante importado de mercadorias de Macau pelo bloco lusófono desceu 74,2% em termos anuais, no valor de dois milhões de patacas (239 mil euros).

A balança comercial de Outubro registou um défice de 11,5 mil milhões de patacas (1,3 mil milhões euros), referiu a DSEC.

Entre Janeiro e Outubro deste ano, os valores da exportação atingiram 11,2 mil milhões de patacas (1,3 mil milhões de euros), ou seja, mais 5,1% do que no mesmo período do ano passado, e o valor da importação de mercadorias alcançou 115 mil milhões de patacas (13,7 mil milhões de euros), numa queda de 6,9 em termos anuais.

O défice da balança comercial nos dez primeiros meses de 2022 cifrou-se em 103,7 mil milhões de patacas (12,4 mil milhões euros), menos 9,1 mil milhões de patacas (cerca de mil milhões de euros) face ao período homólogo do ano transacto, acrescentou a DSEC.