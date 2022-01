Exportações dos países lusófonos para Macau sobem 3,7% em 2021

As exportações de mercadorias dos países lusófonos para Macau subiram 3,7% no ano passado, em comparação com 2020, indicaram dados oficiais hoje divulgados, avançou a Lusa.

No ano passado, o valor exportado pelos países de língua portuguesa para a região semi-autónoma chinesa foi de 724 milhões de patacas (80,7 milhões de euros), de acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Já o montante importado de mercadorias de Macau pelo bloco lusófono caiu 48,2%, em termos anuais, ficando-se pelos seis milhões de patacas (669 mil euros).

Em 2021, o valor exportado de mercadorias subiu 19,9%, comparativamente ao ano anterior, num total de 12,9 mil milhões de patacas (1,4 mil milhões de euros), enquanto o valor importado foi de 153,8 mil milhões de patacas (17,2 mil milhões de euros), ou mais 66,2%, em termos anuais.

O défice da balança comercial de Macau no ano passado fixou-se em 140,9 mil milhões de patacas (15,7 mil milhões de euros), mais 59,17 mil milhões de patacas (6,6 mil milhões de euros), face a 2020 (81,7 mil milhões de patacas, 9,1 milhões de euros).

O valor total do comércio externo de mercadorias em 2021 correspondeu a 166,8 mil milhões de patacas (18,6 mil milhões de euros) e subiu 61,4%, relativamente aos 103,3 milhões de patacas (11,5 mil milhões de euros) registados em 2020, acrescentou a DSEC.