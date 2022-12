Exportações dos EUA caíram quase 1% em Outubro para 244 mil milhões de euros

As exportações do mercado norte-americano registaram uma quebra de 0,7% para 244 mil milhões de euros, contrastando com o ligeiro aumento das importações em 0,6% que se traduziu num volume de 318 mil milhões de euros em Outubro, segundo os dados do Departamento do Comércio norte-americano, divulgados recentemente.

Numa análise mais detalhada, os dados revelam que os embarques de mercadorias desceram 2,1% para 167 mil milhões de euros, sendo este o valor mais baixo desde o mês de Março.

Também as exportações caíram para os dois milhões de euros, em contraste com as exportações de serviços que registaram um volume histórico de 1,7 mil milhões para 76,7 mil milhões de euros, impulsionadas pelas viagens, transportes e outros serviços empresariais.

Apesar de uma subida geral, as importações acabaram por cair no segmento dos bens de consumo, principalmente pela quebra na compra de telemóveis devido às restrições da COVID-19 na China que interromperam a produção nas fábricas do novo iPhone. Também as importações de serviços desceram para os 56,4 mil milhões de euros.

Já o défice comercial subiu 5,4% para 74,5 mil milhões de euros. Ajustado pela inflação, o défice de bens aumentou 7,9 mil milhões para 107,3 mil milhões de euros em Outubro.