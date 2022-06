Exportações de vinho português para Angola ficaram abaixo de 3% em 2021

Angola representou menos de 3% das exportações de vinho português em 2021, com as vendas a diminuírem tanto em volume como em valor, apesar da subida do preço médio por litro, refere um estudo de mercado da ViniPortugal.

Em vésperas da Grande Prova de Luanda, que se realiza na quinta-feira, o estudo consultado pela Lusa e datado de Abril de 2022, revela que o destino lusófono não recuperou a importância que tinha há 10 anos, quando representava cerca de 40% das exportações.

Apenas 2,61% das exportações totais de vinho português tiveram Angola como destino em 2021, atirando o País para a 12.ª posição na lista dos destinos de exportação, ocupada nos lugares cimeiros por França (1.º), Estados Unidos da América (2.º) e Reino Unido (3.º).

As exportações de vinho para Angola atingiram cerca de 24 milhões de euros entre Janeiro e Dezembro de 2021, totalizando 202.142 hectolitros, o que corresponde a um decréscimo de 7,71% em volume e 7,40% em valor, face ao ano transacto, revela o documento.

Ainda assim, com uma quota de mercado aproximada de 85%, em termos de valor, Portugal viu o preço médio por litro a aumentar 0,34%, face a 2020, para 1,20 euros, ao contrário do que se vinha verificando desde 2018.